Într-o lume în care oamenii au impresia că starurile internaționale au „inima de piatră”, Kate Winslet a doborât toate concepțiile. Marea actriță a liniștit o tânără jurnalistă care s-a pierdut cu firea în momentul în care a trebuit să-i ia un interviu, potrivit click.ro.

Winslet era intervievată pentru postul german de televiziune ZDF (via The Independent), când tânăra reporteră a postului, Martha, i-a spus laureatului Oscar: „Este prima dată pentru mine”. Winslet a întrerupt interviul și s-a aplecat mai aproape de reporter. „Este prima dată când o faci?” a întrebat Winslet. „Ok, ei bine, ghici ce? Când vom face acest interviu, va fi cel mai uimitor interviu din toate timpurile. Și știți de ce? Pentru că am decis că așa va fi. Așa că am decis chiar acum, eu și cu tine, că va fi un interviu cu adevărat fantastic”. Winslet a continuat: „Poți să mă întrebi orice vrei și nu trebuie să te temi. Totul va fi uimitor. Bine? Ai asta. Ok, hai să o facem!”. Cuvintele actriței internaționale i-au oferit multă încredere tinerei jurnaliste, care și-a dus sarcina interviului până la capăt. Mai mult, după cele întâmplate, Winslet chiar a postat o fotografie cu ea și Martha, pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/kate-winslet-gestul-care-te-va-face-sa-lacrimezi-2234137.html