Renumitul artist Ovidiu Lipan Țăndărică este de părere că Bucovina reprezintă leagănul spiritualității. El a făcut afirmația într-un scurt interviu acordat Radio Top. În prima zi de Paști, Ovidiu Lipan Țăndărică a concertat alături de Taraful „Shukar” din 10 Prăjini, în Muzeul Satului Bucovinean de lingă Cetatea de Scaun a Sucevei. El a afirmat: „Bucovina este sufletul tradițional. Aici ai datini care se păstrează. Este ceea ce înseamnă identitatea românească. Am venit cu mare drag la Suceava. Aici am și prieteni și la Suceava am sărbătorit primul Paște când eram elev. Am bătut toaca la Biserica <Sfântul Nicolae> din centru”. Marele artist s-a fotografiat cu toți doritorii și a subliniat: „Când transmiți ceva cu sinceritate, ajungi acolo unde trebuie”.

