Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat că pacienta cu AVC adusă astăzi cu elicopterul de la Neamț este stabilă și se află sub supraveghere. „În cursul zilei de astăzi a fost adusă cu elicopterul, de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, o pacientă cu accident vascular cerebral acut cu hemiplegie dreaptă și afazie. Echipa de radiologie intervențională a intervenit prompt iar la acest moment pacienta este stabila, sub supravegherea neurologului de garda”, a spus dr. Dan Teodorovici. El a precizat că este prima aterizare a unui elicopter SMURD de când a fost deschis heliportul de la Spitalul Clinic Județean Suceava.

