Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, duminică după masă, alături de administratorul județului Suceava, Irina Vasilciuc la o întâlnire cu cetățeni din comuna Moara, întâlnire care a avut loc la centrul medical nou construit în această localitate. ”Am doar cuvinte de apreciere la superlativ pentru harnicul Eduard Dziminschi. Moara este o comună-oraș, este o comună model a Bucovinei, o carte de vizită cu care ne putem lăuda oriunde în Europa. Primarul Dziminschi are proiecte în care a fost sprijinit de mine iar asta a spus-o apăsat în întâlnirea cu oamenii și a dat exemplul proiectului nou de apă-canal care să mărească capacitatea de racordare a locuitorilor din comuna, dar și numeroase alte proiecte legate de modernizarea drumurilor, proiecte de dotare a școlilor, noul proiect al unei școli verzi, ecologice. Comuna are apă-canal, gaze naturale, străzi moderne, sensuri giratorii, trotuare, spații verzi, spații de cultură, școli puse la punct, dar dezvoltarea continuă. Primarul are nevoie de sprijin, pentru mărirea capacității stației de epurare și am purtat discuții cu el pentru a găsi împreună soluții. Am discutat despre campusul universitar pentru că USV are un campus unde a început construcția noilor cămine studențești unde au primit aprobare pentru o Casă de Cultură a Studenților, pentru un teren de sport. Este nevoie de venit cu utilități, apă, canalizare, acces din drumurile publice spre campus, transport public de persoane, toate acestea făcând obiectul unui parteneriat între Consiliul Județean Suceava, Primăria Moara, USV și Primăria municipiului Suceava. Am discutat și despre drumul județean care trece prin satele Frumoasa și Liteni – Moara, și am transmis ca avem garanții de la constructori că în următoarele 2 săptămâni se va turna asfalt în zona Liteni – Moara, zonă unde s-au făcut trotuare moderne, s-au finalizat și două poduri, iar acest traseu va face legătura cu localitățile de pe Valea Moldovei, Berchișești, Drăgoiești, Ciprian Porumbescu, cu centura ocolitoare a Sucevei și cu Autostrada A7”, a spus Flutur.

El a arătat că un model de bune practici este centrul medical, investiție făcută de Primăria Moara prin Compania Națională de Investiții (CNI). ”Centrul are spații și dotări moderne urmând să preia consultații și cazuri mai ușoare care nu trebuie sa ajungă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Voi sprijini înființarea de astfel de centre medicale și la Salcea, și la Șcheia. În alte zone voi susține un parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, pentru a scădea presiunea de Unitatea de Urgențe (UPU Suceava) și a rezolva o parte din cazuri acasă în localitatea de domiciliu a pacientului”, a menționat președintele CJ Suceava.

Oameni au avut cuvinte de apreciere pentru primar, au mulțumit CJ Suceava și președintelui și mai mulți fermieri au cerut întâlniri cu Gheorghe Flutur pentru că sunt întârzieri la plată în ceea ce privește subvențiile și lipsa unei perspective în domeniul politicii agricole. Președintele Flutur a declarat că săptămâna viitoare se va întâlni cu fermierii și va încerca o implicare directă în deblocarea situațiilor apărute.