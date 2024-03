Parcarea de la Primăria municipiului Suceava, de pe B-dul 1Mai nr.5A. și de pe strada Alexandru cel Bun până la intrarea în curtea instituției, ce însumează 44 de locuri, devin cu plată iar primele 30 de minute sunt gratuite. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a declarat că proiectul de hotărâre de Consiliu Local care va stipula acest lucru va fi supus aprobării deliberativului local în ședința de joi, 28 martie. ”Era o problemă cu parcarea atunci când veneau sucevenii la Primărie să plătească taxele, să obțină fel de fel de autorizații. Comentau că nu aveau unde să parcheze mașinile că parcarea este ocupată de mașinile angajaților. Așa că am decis să o facem cu plată iar primele 30 de minute să fie gratuită. Precizez că am transmis colegilor mei să facă în așa fel încât contribuabilul să nu fie nevoit să petreacă mai mult de 30 de minute în instituție. Bineînțeles că pot exista și excepții. Scopul nu este de afectiv de a încasa bani ci de a da posibilitatea unora să găsească loc de parcare”, a spus Harșovschi. El a precizat că plata se va face exclusiv prin intermediul aplicației Suceava Parking sau SMS, iar pentru aceste parcări nu se emite niciun tip de abonament.

