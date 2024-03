Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului derulează o nouă campanie outdoor de promovare a destinației Bucovina, de această dată în Roma și Milano.

Campania „Lasciati sorprendere dalla Romania!” invită, astfel, trecătorii să ne descopere țara, printr-o selecție de imagini spectaculoase care vor fi afișate pe 2 tramvaie și 100 de panouri publicitare, aflate în 67 de stații de metrou din Milano, precum și pe 90 de autobuze urbane din Roma.

Perioada și modul de desfășurare a campaniei:

▪Timp de 14 zile, între 26 martie și 8 aprilie, cele 100 de panouri publicitare, aflate în cele 67 de stații de metrou din Milano, vor afișa imagini cu Mănăstirea Sucevița, Castelul Peleș și Transfăgărășan;

▪Timp de 21 zile, între 27 martie și 16 aprilie, cele 90 de autobuze urbane, colantate integral pe spate cu cele trei trei imagini, vor traversa punctele turistice importante din Roma;

▪Timp de 28 zile, între 28 martie și 24 aprilie, trecătorii vor putea admira aceleași trei imagini, care vor fi afișate pe 2 tramvaie urbane din Milano, acestea fiind decorate integral, pe ambele laturi.

Alegerea Romei și a orașului Milano ca locații pentru campanie nu este întâmplătoare: ambele sunt centre culturale și economice importante, cu o istorie bogată și legături strânse cu România. Mai mult, Italia este considerată ca fiind o piață prioritară, în cursul anului trecut clasându-se pe locul al doilea în topul țărilor emițătoare de turiști pentru țara noastră.

Campania este organizată în perioada premergătoare sărbătorilor pascale catolice care marchează, totodată, debutul sezonului turistic. Obiectivele acțiunii se referă la stimularea interesului pentru destinația noastră, în rândul touroperatorilor și agențiilor de turism din Italia, precum și la creșterea circulației turistice către România.