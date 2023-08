Comuna Putna a găzduit în perioada 25-26 august în Parcul de la Chilia lui Daniil Sihastrul cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Muzică Folk ”Ridică-te Ștefane”. Evenimentul organizat de Primăria Putna condusă de energicul Gheorghe Coroamă cu ajutorul unor sponsori a fost unul excepțional transformând comuna timp de două zile în capitala folkului din România. Atmosfera a fost una boemă și plină de farmec iar organizatorii au contribuit din plin la ea folosind baloți de paie pe post de scaune. Peste 2.000 de oameni veniți din toată țara unii rezervându-și locuri în pensiuni cu jumătate de an înainte au vibrat la unison cu artiștii care au urcat pe scenă. Și nu au fost puțini. În prima seară aqu concertat Maria Gheorghiu și Radu Grațianu, Marius Bațu, Mihai Napu, Radu Pietreanu, CalenDar și Ducu Bertzi&Friends (Mihai Neniță, Constantin Neculae, Marius Bațu). Pentru Ducu Bertzi&Friends concertul de la Putna a fost unul aniversar întrucât ei au împlinit 50 de ani de scenă. În a doua seară au urcat pe scenă Grupul Ecoul( Bârlad), Rareș Andrei Păuna, Cosmin Vaman, Ocru, Emerich Imre& Marius Roger. Festivalul s-a încheiat cu un recital de excepție susținut de trupa IRIS, Cristi Minculescu, Valter și Boro. Festivalul a fost prezentat de Sorin Piclitaru.

”Festivalul așa cum am anticipat, este unul de mare succes. Succesul constă, în primul rând, în faptul că avem un public frumos, un public numeros, oameni veniți de prin toate zonele țării, care au venit să se bucure de această atmosferă de aici, unică în felul ei, să asculte cântecul patriotic aici, în codrii din apropierea Chiliei lui Daniil Sihastrul. Noi am încercat să aducem în fața publicului spectator artiști cât mai îndrăgiți. Am avut parte, din fericire, și de vreme bună. Timpul a fost și el prietenos cu noi dar faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest loc minunat, face ca acest festival să fie unul emblematic și sunt sigur că va fi unul dintre cele mai mari festivaluri din țară de acest gen de muzică. Nu pentru voturi am făcut acest spectacol, vreau să promovez zona. Pensiunile sunt pline aici la Putna, este foarte multă lume în acest weekend. Sunt oameni care și-au făcut rezervări, în urma cu multe luni. Vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți, tuturor celor care au urcat pe scenă, bineînțeles și organizatorilor care sunt tot timpul în spate, nu se văd, dar care au făcut să avem parte la Putna, de două zile împlinite. Cea mai mare parte a bugetului este suportată de iubitorii de muzică folk, prin cotizații. Cei care iubesc această muzică au contribuit fiecare cu ce s-a putut și în jur de 25.000 de lei am alocat din bugetul local, pentru a acoperi tot ceea ce înseamnă închiriatul scenei și o mică parte din artiști”, a declarat primarul Coroamă.

Organizatorii festivalului au pregătit o tombolă pentru participanți iar Anca Necula din Piatra Neamț a fost câștigătoarea și a plecat acasă cu „Chitara Festivalului”, chitară ce avea autografe de la toți artiștii care au urcat pe scena de la Putna.