Imagini unicat cu o pasăre rară au fost surprinse într-o pădure de pe raza Ocolului Silvic Putna de către silvicultorul Adi Luca. Este vorba de o găinușă de alun.

Găinușa de alun, numită și ieruncă, este o pasăre rară și foarte greu de întâlnit în natură. Trăiește la limita pădurilor de foioase cu cele de rășinoase, preferând pădurile dese. Se hrănește cu fragi, zmeură, afine, lujeri fragezi și muguri, iar uneori cu insecte și viermi.

Femelele și masculii se aseamănă, singura diferență fiind o gușă neagră și mărginită cu alb la masculi. Au o greutate de circa 500 de grame, sunt monogami, iar împerecherea are loc toamna, masculul având un ritual de împerechere spectaculos. Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.