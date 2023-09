Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost prezent astăzi la dezbaterile pentru Autostraada A7 în localitățile Tudora, județul Botoșani și Tătăruși, județul Iași, localitate căreia i se mai spune și Bucovina Mică. ”Dacă ieri nu am putut participa direct la Suceava la dezbaterile pentru Autostrada A7, astăzi am participat la Tudora, județul Botoșani și la Tătăruși, județul Iași, la dezbateri pentru porțiunile de autostradă care vor traversa aceste județe. Discuțiile au fost extrem de interesante, Agenția de Mediu din ambele județe a promis că în cel mai scurt timp pleacă avizul favorabil de mediu, asta înseamnă că a trecut focul cel mare. Au fost multe întrebări legate de accesul la proprietățile oamenilor, de perdelele de protecție forestieră pentru împiedicarea înzăpezirilor, despre modificarea PUZ-urilor primăriilor pentru găsirea unor zone dedicate parcurilor industriale din proximitatea autostrăzii, despre nevoia modernizării unor drumuri comunale și județene care duc spre autostrada și multe alte teme foarte utile. Am avut o surpriză foarte interesantă la finalul discuției de la Tătăruși unde am văzut mai multe afișe cu Bucovina Mică, așa îi se mai zice localității Tătăruși. Intrând în amănunte am aflat că numele a fost dat de un ostaș din oastea lui Sobieski, oaste care a poposit în zona și care a văzut o pădure de fag și a numit-o mica Bucovină. Aici oameni se mândresc foarte mult cu acest nume și surpriza mare a fost că la intrare în localitate am văzut o copie identică a porții de la Drăgușeni, pe care scrie „Hai în Bucovina Mică”. Așa că A7 vine din Bucovina Mică spre Bucovina Mare”, a declarat Flutur.