O pasăre destul de rară, sitarul de pădure (Scolopax rusticola), a fost surprinsă cu măiestrie de silvicultorul Adi Luca de la Romsilva-Ocolul Silvic Putna, din cadrul Directiei Silvica Suceava, în timp ce se hrănește. Sitarul de pădure preferă în perioada de cuibărit pădurile de foioase sau de amestec, care conțin tufișuri dense, un strat ierbos bogat și care au, de asemenea, în apropriere, un mozaic de habitate care includ zone uscate și calde pentru odihnă, zone umede pentru hrănit și zone deschise pentru zbor.

În mod special, această pasăre este atrasă de zonele bogate în humus, care conțin cantități însemnate de râme, hrana sa preferată. Este o specie crepusculară și în mare parte solitară, care migrează numai noaptea, în grupuri mici. Se hrănește predominant cu râme, în special în afara sezonului de cuibărit, dar din dieta sa mai fac parte și nevertebrate mici precum gândaci, urechelnițe, miriapode, păianjeni, melci și lipitori. Ochii mari comparativ cu corpul, așezați spre creștetul capului și puțin înapoi, îi asigură o vedere de jur-împrejur.