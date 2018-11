Patinoarul Artificial din Suceava va fi redeschis mâine, de Ziua Bucovinei, iar intrarea va fi liberă pînă duminică, 2 decembrie, inclusiv. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Marian Andronache. El a precizat că, mâine și poimâine, patinoarul va fi deschis în intervalul orar 13.00-19.30, iar de vineri și pînă duminică, de la ora 11.00 la ora 19.30. Viceprimarul Andronache a mai spus că, lunea, patinoarul va fi închis. Programul din celelalte zile va fi următorul: marțea și miercurea – 16.00 – 19.30, joia și vinerea – 13.30 – 19.30, iar sîmbăta și duminica – 11.00 – 19.30. Taxa de acces la patinoar va fi de 9 lei. Pentru preșcolari, elevi și studenți, biletul costă 5 lei. Taxa pentru ascuțirea patinelor este de 3 lei.

