Patriarhia Română a infirmat informația potrivită căreia Patriarhul Daniel ar fi bolnav. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a spus că în pofida unei „știri otrăvite de minciună, lansată iresponsabil în spațiul virtual, unde absolut oricine are acces, dar și posibile accese de imaginație exaltată, „mă bucur să vă confirm oficial că starea de sănătate a Părintelui Patriarh Daniel este una foarte bună”.

„Dumnezeu să ne dăruiască sănătate tuturor, dar și inspirația de a avea grijă de sănătatea noastră spirituală! Zile senine, luminate în continuare de bucuria Învierii Domnului!”, a transmis Vasile Bănescu