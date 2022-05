Un grav accident rutier s-a petrecut astăzi dimineața in Câmpulung Moldovenesc acolo unde doua autovehicule s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, cinci persoane, patru adulți și un minor sunt ranite, dintre care, una, încarcerată. Toți cei cinci răniți sunt conștienți în urma impactului. Intervine modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ. O persoană implicată în accident a fost transportată la spital.

