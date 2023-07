Un autoturism marca Audi a ieșit în afara părții carosabile și s-a izit într-o fundație din beton pe raza orașului Vicovu de Sus, informează ISU Suceava. În urma evenimentului patru adulți au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD B2 cu sprijinul unui echipaj SAJ.

