Poliția Suceava a transmis că pentru menținerea ordinii și liniștii publice, în perioada 10-12 iunie, polițiștii au desfășurat 47 de acțiuni și controale, în urma cărora au fost aplicate 458 de sancțiuni contravenționale în valoare de 266.653 lei. De asemenea, în această perioadă, polițiștii suceveni au intervenit cu operativitate la 212 solicitări directe sau prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112. „Acțiuni cu efective sporite au fost desfășurate de către polițiști pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, monitorizarea și fluidizarea traficului. Urmare a măsurilor dispuse nu au fost înregistrate evenimente rutiere grave. Polițiștii au acționat cu fermitate reținând 64 de permise de conducere și 21 certificate de înmatriculare.

O prioritate a fost prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool, polițiștii acționând pe toate segmentele de drum pentru identificarea celor care consumă alcool și se urcă la volan, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier.

Până acum, pe perioada minivacanței au fost au fost identificați în flagrant 14 autori de infracțiuni, majoritatea fiind șoferi băuți la volan”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu.

Astfel, în cursul zilei de duminică, ora 15.15, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Ștefan cel Mare din Rădăuți a oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat de 34 de ani din mun. Suceava. Având în vedere că șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilomnetru, ocazie cu care s-a constatat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice. S-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, faptă prev. și ped. de art. 336, al. 1 din Codul Penal

Tot la data de 12 iunie, orele 20:30, în timpul efectuării unor activități specifice, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Siret au oprit pentru control pe str. Parcului autoturismul condus de un bărbat din com Botoșana. Șoferul emana halena alcoolica și prezenta un comportament specific persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, motiv pentru care i s-a solicitat să sufle in aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. În aceste condiții, cel în cauză a fost condus la Spitalul de Boli Cronice Siret unde i-au fost recoltate doua probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal.

În aceeași zi, în jurul orei 21:14, în cadrul unei acțiuni pe linie de alcool, un echipaj de poliţie rutieră care acţiona pe raza municipiului Vatra Dornei și a comunelor limitrofe a oprit în trafic autoturismul condus de către un localnic de 32 de an. În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcoolscop, a rezultat o alcoolemie de 0,93 mg/L alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma întocmirii procesului verbal de constatare a infracţiunii flagrante s-a întocmit dosar de cercetare penală conform art. 336 alin. 1 din Cod Penal, care va fi soluţionat procedural de lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.

Și tot duminică, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism ce rula pe DC Frătăuții Vechi de pe raza comunei Gălănești. Lucrătorii de poliţie au identificat la volanul autovehiculului pe un bărbat în vârstă de 40 ani, din comuna Frătăuții Vechi. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul autoturismului, a fost testat cu aparatul etilotest din dotare, rezultatul testului fiind de 0.91 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferului i-au fost prelevate și probe biologice de sânge. În cauză se efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de: ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, faptă prev. și pedepsită de art. 336 alin.1 din Codul Penal.

„Și în perioada următoare patrulele de siguranţă publică, pedestre şi auto, acționează pentru prevenirea şi combaterea oricăror fapte antisociale. Polițiștii suceveni sunt prezenți în continuare, cu precădere, în zonele în care se organizează evenimente cultural-artistice care angrenează un număr mare de participanţi, pentru a preîntâmpina faptele antisociale şi a menţine un climat de ordine şi siguranţă publică. Polițiștii rutieri sunt de asemenea, prezenți pe drumurile publice și acționează cu mijloacele tehnice din dotare pentru siguranța traficului rutier și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Conducătorii auto care astăzi se vor întoarce la domicilii sunt sfătuiți să respecte regimul legal de viteză, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să nu efectueze depășiri neregulamentare sau riscante, să nu uite de politețea rutieră și să nu se urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe. Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranţă. Este recomandat să evite, pe cât posibil, folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă”, a transmis Ionuț Epureanu.