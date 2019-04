Răsturnare de situaţie la emisiunea „Ferma Vedetelor”, de la PRO TV. Sora Claudiei, Paula Pavel, a intrat în competiţie din dorinţa de a o răzbuna şi a câştiga premiul cel mare, dar se pare că nu a avut o strategie prea bună pentru a face acest lucru, reuşind să îi deranjeze pe cei doi prezentatori, Mihaela şi Cristi, şi să fie eliminată din competiţie după doar o noapte petrecută alături de colegi, potrivit click.ro.

Paula nu a fost primită cu prea multă căldură de colegii ei, iar în scurtul timp petrecut alături de ei a lansat o serie de acuzaţii foarte grave, insinuând că Brigitte ar fi otrăvit-o cu picături de ochi pe sora sa, care a început să acuze stări de rău imediat ce a ajuns în Bucureşti. Timp de cinci zile, Claudia ar fi fost slăbită, vărsând şi având o stare generală alterată, iar analizele ar fi dezvăluit că a ingerat o substanţă pe care organismul ei nu a tolerat-o, potrivit sursei citate.

