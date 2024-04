Pepe a anunțat, recent, că el și Yasmine sunt, într-adevăr, soț și soție. S-au căsătorit civil, iar acum se pregătesc de nuntă. Cei doi au început deja să organizeze marele eveniment, acesta având loc în data de 7 iunie, notează click.ro.

Pepe și Yasmine s-au căsătorit civil în anul 2022, iar acum s-au hotărât să organizeze și nunta. Marele eveniment va avea loc pe 7 iunie, o dată specială pentru ei. „Vrem să o facem de ziua lui Pepe jr, pe data de 7 iunie. Noi am făcut doar o cununie restrânsă, în familie, dar nu a fost în secret. Au fost alături de noi persoanele dragi din familie și cei mai apropiați prieteni ai noștri. Dar, da, ne dorim intimitate, ne dorim discreție, fără a sta cu grija că suntem filmați și că a doua zi vom fi în toate tabloidele, nu asta vrem. Eu am trecut, de-a lungul vieții, prin toate etapele, știu ce înseamnă promovarea excesivă, am trecut prin toate scandalurile posibile și imposibile, am încercat să rămân prieten cu oamenii din presă, indiferent de trust, și decizia mea, din ultimii ani, este să am o viață privată, cât mai departe de presă, și le mulțumesc celor care îmi respectă decizia”, a spus artistul pentru Viva!.ro, conform sursei citate.

