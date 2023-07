Deliberativul județean va aproba în ședința din 31 iulie în baza unui proiect de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, alocarea sumei de 4,1 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară cu titlu de ajutor unui număr de 18 localități sucevene aflate în situație de extremă dificultate. Localitățile Broșteni și Moara vor primi cel mai mult, câte 350.000 de lei fiecare. La polul opus se situează comunele Voitinel și Straja care vor primi câte 150.000 de lei. Alte șase localități vor încasa câte 250.000 de fiecare: Vatra Moldoviței, Șerbăuți, Siminicea, Sadova, Ostra și Moldovița. Celorlalte opt localități le vor fi alocate câte 200.000 de lei: Solca, Boroaia, Drăgușeni, Frumosu, Grămești, Hănțești, Hârtop și Moldova Sulița.

, 8.0 out of 10 based on 2 ratings