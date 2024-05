Peste 1.000 de alergători au participat astăzi la ediția de primăvară a Crosului Sucevei. Startul crosului s-a dat la ora 16:00, gazda competiției fiind viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi. De altfel, acesta a participat la competiția dedicate categoriei sale de vârstă, reușind să ducă la bun sfârșit cursa. Și la ediția de anul acesta, la start s-au prezentat suceveni din toate categoriile de vârstă, cel mai bătrân participant având 86 de ani. Alături de sportivii de la crosul Sucevei a fost și primarul Sucevei, Ion Lungu, acesta anunțând ca anul acesta va fi și o ediție de toamnă a acestei competiții. Primarul Sucevei a venit îmbrăcat cu un tricou al echipei naționale de fotbal, având numărul 10 pe spate și cu numele Lungu.

Participanții la ediția de anul acesta au fost grupați în funcție de vârstă astfel:

1. categoria OPEN (adulți), vârsta 50+ ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.000 m;

2. categoria de vârstă 41-50 ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.000 m;

3. categoria de vârstă 36-40 ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.000 m;

4. categoria de vârstă 30-35 ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.500 m;

5. categoria de vârstă 22-29 ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.500 m;

6. categoria de vârstă 18-21 ani, masculin + feminin, distanța de alergare 2.500 m;

7. categoria de vârstă 15-17 ani, băieți + fete, distanța de alergare 2.000 m;

8. categoria de vârstă 11-14 ani, băieți + fete, distanța de alergare 1.000 m;

9. categoria de vârstă 8-10 ani, băieți + fete, distanța de alergare 800 m;

10. categoria părinte și copil, vârsta sub 8 ani, distanța de alergare 600 m.

Premiile oferite câștigătorilor au constat în tricouri, rucsacuri, medalii, cupe, diplome, agende personalizate.