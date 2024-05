La începutul acestui an, femeile acţionari sau asociaţi în firmele din România reprezentau 36,5% din total. În județul Sibiu, procentul este de 35,24%. Însă, spre deosebire de alte regiuni din țară, stă mult mai bine în ceea ce privește prezența femeilor în administrația publică locală, capitol la care România este pe ultimele locuri, conform European Institute for Gender Equality. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Sibiul a găzduit miercuri, 22 mai, prima ediție a „Caravanei naționale a Egalității“, eveniment organizat în cadrul campaniei #WeAreHalf, care promovează egalitatea de gen și celebrează și susține contribuția extraordinară a femeilor în diverse domenii ale societății.

„Am ales Sibiul din mai multe motive. În primul rând, pentru că apreciez în mod deosebit două doamne de aici: pe Cătălina Costache și Ana Lupu. În al doilea, pentru că Sibiul are antreprenoare extraordinare – peste 12 mii, aproape 36% din numărul total de firme de aici, exact ca media națională. Și nu în ultimul rând, pentru că este una dintre puținele zone din țară conduse exclusiv de femei, mă refer la Primăria orașului și la Consiliul Județean. Campania #WeAreHalf a venit din dorința mea de a contribui la o lume literalmente mai bună. La un an și jumătate de când am început această campanie, după zeci de evenimente și sute de apariții media, mă bucur să facem primul pas în caravana națională la Sibiu“, a declarat Mihaela Raluca Tudor, fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate și CEO al TUDOR Communications.

Evenimentul, găzduit în sala festivă a Bibliotecii Astra, a reunit o serie de personalități feminine ale județului Sibiu, dar și din țară, care și-au prezentat în fața audienței poveștile lor de succes. Și-au împărtășit experiențele antreprenoriale și profesionale, dar și cele de viață, în lupta cu stereotipurile și discriminarea de gen:

– Daniela Palade Teodorescu, jurnalistă și activistă, co-fondatoare a Asociației Solidaritate și Egalitate;

– Mihaela Tudor, fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate și antreprenor în serie;

– Lăcrămioara Teodorescu, Ironwoman 2023;

– Ana Lupu, director executiv BNI Sibiu;

– Cătălina Costache, director executiv al Fundației Polisano;

– Ana Maria Pătru, fondatoarea Asociației Women for a Better Society;

– Mihaela Miroiu, politoloagă, scriitoare și filosoafă;

– Camelia Proca, fondatoarea Asociației A.L.E.G;

– Christiana Mondea, avocată parteneră în cadrul Cabinetului de avocatură „Moga şi Mondea” din Sibiu, din anul 2015;

– Loredana Kaschovits, fondatoarea LUTHELO, antreprenoare și speaker TEDx.

„Le mulțumim tuturor femeilor influente din comunitatea locală Sibiu pentru faptul că au acceptat să se alăture Caravanei Egalității #WeAreHalf și să ne inspire cu poveștile lor pline de pasiune și compasiune. Suntem onorați că numele lor s-au alăturat galeriei de portrete feminine, alături de peste o sută de femei care au în portofoliul lor uman semene cărora le-au redat vocea pierdută, demnitatea călcată în picioare, visurile negate, libertatea de a fi cine vor să devină. Le-au redat aripile egalității de șanse, îndelung ciuntite ori rărite de prejudecăți, de istorie și alte contexte nefavorabile“, a spus Daniela Palade Teodorescu, co-fondatoare Asociația Solidaritate și Egalitate.

Chiar dacă, la nivel național, inegalitatea de gen rămâne o problemă acută, apar semnale încurajatoare de atenuare a acestui fenomen. Un exemplu în acest sens este Kaufland România, care s-a alăturat ca partener principal campaniei #WeAreHalf.

„Dacă analizăm cifrele, decalajul dintre numărul femeilor în societate versus implicarea lor în economie este evident. În România, populația majoritară este feminină (peste 51%), dar situația se inversează când ne uităm la rata de angajare, unde bărbații sunt majoritari. Din fericire, în Kaufland România, datele se aliniază cu procentele populației, pentru că peste 73% din totalul angajaților sunt femei și peste 50% din pozițiile de conducere sunt ocupate tot de femei. Având un rol semnificativ în peisajul economic al României, considerăm că responsabilitatea nostră se extinde dincolo de limitele companiei, motiv pentru care ne-am implicat în creșterea conștientizării pe tema egalității de gen. Acesta este unul dintre motivele pentru care ne-am alăturat inițiativei #WeAreHalf. La rândul meu, ca femeie, simt nevoia să susțin astfel de cauze, care fac societatea românească un loc mai prosper și mai echitabil pentru toți cetățenii săi, indiferent de gen“, a declarat Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România.

Prima ediție a „Caravanei naționale a Egalității“ a inclus, de asemenea, traininguri de upskilling, oferite gratuit de specialiști cu o vastă experiență.

Evenimentul de la Sibiu marchează începutul unei serii de evenimente organizate de Asociația Solidaritate și Egalitate în cadrul campaniei #WeAreHalf în mai multe orașe ale țării, pentru a duce mai departe mesajul egalității de gen.

Partener principal al #WeAreHalf este Kaufland România, iar partenerii primei ediții a „Caravanei naționale a Egalității“ au fost: Exim Banca Românească, TUDOR Communications, „Eu sunt ANA“, Fundaţia Polisano, Life Dental Spa, JOYME Hotel, Salon Adela, Moga & Mondea Cabinet de avocat, Delia Petrișor Photography și The Place Events.

––––––––

Campania #WeAreHalf a generat, încă de la lansarea sa din martie 2023, un impact important în societatea românească. Obiectivul principal al campaniei lansate de Asociația Solidaritate și Egalitate, în parteneriat cu TUDOR Communications, este de a promova la nivel național egalitatea de gen, combaterea discriminării și violenței împotriva femeilor și susținerea implicării acestora în mediul economic, antreprenorial și politic. În noiembrie, Asociaţia Solidaritate şi Egalitate a lansat campania „Nominalizează o Femeie Extraordinară“, prin care femeile sunt încurajate să vorbească public despre realizările lor şi să devină parte dintr-o expoziţie uriaşă intitulată #WeAreHalf.