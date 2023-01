Pe parcursul nopții trecute SDN Suceava a actionat cu 19 ATB-uri și trei utilaje multifuncționale pe toate sectoarele de drum aflate in administrare. În total au fost raspindite circa 102 tone material antiderapant. Carosabilul este umed și nu au fost inregistrate probleme sau evenimente majore.

