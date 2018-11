Peste 200 de medalii ”Centenarul Unirii Bucovinei cu Țara” au fost înmânate de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, în ședința festivă a deliberativului local care a avut loc luni, 26 noiembrie. Au primit astfel de distincții președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Elena Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, toți parlamentarii suceveni, toți cei 23 de consilieri locali, toți cei 37 de consilieri județeni, primarii zonei metropolitane, directorii de școli, șefii de instituții, firmele de construcții, foștii primari ai Sucevei, medici, presă. De menționat că nu toți dintre cei premiați au fost prezenți la ședința festivă a Consiliului Local. Dintre parlamentari în sală s-au aflat doar deputatul PNL, Ioan Bălan și deputatul ALDE, Ștefan Alexandru Băișanu. Printre cei premiați s-au mai numărat Ștefan Groza- directorul ACET, Ilie Vasile-director Bioenergy, Emil Ursu- directorul Muzeului Bucovinei, medicii Sorin Hâncu și Nicolae Dobromir, Carmen Veronica Steiciuc- director general al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”, Anton Curelariu- manager Diasil Service, Dumitru Popescu-director general SUCT, Vasile Florea-director Florconstruct, Viorel Cucu- primar Adâncata. Despre momentul 1918 a vorbit universitarul Florin Pintescu.

Flutur: ”E bine să gândim pozitiv pentru ce s-a realizat în această sută de ani, să fim mai buni și să fim respectuoși cu cei care au făcut ceva pentru Suceava, pentru Bucovina”

”Ce facem aici e un bilanț unde noi autoritățile avem obligația față de dumneavoastră să spunem câteva cuvinte și să aducem recunoștința pentru ce ați făcut dumneavoastră pentru Suceava, pentru populația zonei, ce amprentă ați lăsat. Acum la 100 de ani de la Marea Unire merită să ne închinăm în fața dumneavoastră și să vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru Suceava, pentru Bucovina, pentru România. Suntem o zonă binecuvântată de Dumnezeu și cred că e bine să facem o comparație cum era acum 100 de ani și cum este astăzi. Ne-am ridicat noi la nivelul așteptărilor sau mai avem încă multe de făcut? Cred că mai sunt încă multe de făcut. Noi sărbătorim dar avem o tristețe în suflet pentru că Bucovina doar 21 de ani din 100 a fost în România Mare. Așa a fost istoria nedreaptă. Al doilea lucru este că Dumnezeu ne-a ajutat să sărbătorim Centenarul intrați în UE un organism care ne face și mai puternici și mai uniți și mai siguri. E un lucru frumos pentru că înaintașii noștri nici nu se gândeau că va apărea așa ceva. E bine să gândim pozitiv pentru ce s-a realizat în această sută de ani, să fim mai buni și să fim respectuoși cu cei care au făcut ceva pentru Suceava, pentru Bucovina”, a declarat Gheorghe Flutur care l-a felicitat pentru primarul Ion Lungu pentru organizarea acestui eveniment.

Băișanu: ”Ne permitem să venim în fața dumneavoastră și să vă spunem că e momentul să nu mai facem politică e momentul să fim uniți cu toții pentru a duce mai departe ceea ce înaintașii noștri au făcut”

”Îmi aduc aminte că acum câțiva ani am reușit să trec prin Parlament Legea Bucovinei, lege prin care s-a statuat ca în ziua de 28 noiembrie să fie sărbătorită Ziua Bucovinei. Iată că acum Primăria Suceava și Consiliul Județean organizează evenimente de Ziua Bucovinei și le felicit pentru asta. Ne permitem să venim în fața dumneavoastră și să vă spunem că e momentul să nu mai facem politică e momentul să fim uniți cu toții pentru a duce mai departe ceea ce înaintașii noștri au făcut. Sunt mândru că sunt bucovinean. Voi face tot ce îmi va sta în putere alături de colegii, de prietenii mei din politică să servesc Bucovina chiar dacă uneori ne mai contrăm mai ales în campanii dar asta nu înseamnă că nu suntem bucovineni și că nu ne dorim binele acestui ținut. Domnule primar vă felicit pentru această acțiune”, a declarat deputatul Ștefan Alexandru Băișanu.