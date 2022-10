Miercuri, 12 octombrie, începe ediția a X-a festivalului internațional de film fantastic de la Brașov, Dracula. Peste 40 de filme horror, fantastice, neo-noir, thrillere dar și filme pentru copii vor fi proiectate în cele 3 spații destinate festivalului: Cinema Astra, Cinemateca Patria și Centrul Cultural Reduta.

Festivalul are loc la Brașov în perioada 12-16 octombrie 2022. Programul se poate consulta online pe www.draculafilm.ro

Festivalul se deschide miercuri, 12 octombrie cu proiecția filmului american Halloween Sfârșitul / Halloween Ends, acesta fiind proiectat în avanpremieră națională, de la ora 19.00 la Cinema Astra din Brașov.

Miercuri, în prima zi de festival, la Cinemateca Patria are loc proiecția filmelor din competiția de scurtmetraj. 24 filme concurează pentru trofeele Little Dracula și Vlădutz. Au fost selecționate 19 scurtmetraje internaționale și 5 scurtmetraje românești.

Tot la Cinemateca Patria, începând cu ziua de joi, 13 octombrie, vom vedea pe parcursul a 3 zile, cele 10 filme din competiția de lungmetraj.

Cele 10 filme selectate în competiția Dracula Trophy sunt: Walking Against the Rain (2022, UK), Mimist (2021, Coreea), The Devil’s Hideout (2022, Spania), Red Sky Metal Giants (2022, Argentina), Blades in the Darkness (2022, Germania), The Creeping (2021, UK), In albis (2022, Spania), A Life on the Farm (2021, UK), After She Died (2022, Australia) şi The Hermits (2022, Franta).

Vezi aici programul filmelor de la Cinemateca Patria https://draculafilm.ro/cinemateca-patria/

Filmele din competițiile de scurt și lungmetraj sunt cu intrarea gratuită. Toate aceste filme sunt disponibile, contracost, online pe platforma www.eventbook.ro

În afara competiției de lungmetraj, vor fi proiectate mai multe filme în avanpremieră națională, dar și în premieră la Brașov. Printre aceste filme, menționăm Everything Everywhere All at Once, Watcher, Coupez! și filmele românești Katharina și Capra cu Trei Iezi. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Astra din Brașov. Bilete pentru aceste filme sunt puse în vânzare pe www.biletebrasov.ro

La data emiterii acestui comunicat biletele pentru proiecția filmului Capra cu Trei Iezi au fost epuizate!

Filmul Avatar 3D (2009) se vede la ediția din acest an la Dracula Film Festival, fiind și ultima dată când filmul se poate vedea pe marele ecran. Este primul film 3D difuzat în istoria de 10 ani a festivalului Dracula dar și primul film 3D difuzat în istoria Cinematografului Astra din Brașov.

Precum Dracula Film Festival, Iron Sky, filmul cult al cineastului finlandez Timo Vuorensola (Star Wreck, Jeepers Creepers: Reborn), aniversează anul acesta 10 ani, prilej de celebrare prin proiecţia filmului în premieră la noi pe marele ecran, urmat de un dialog live al autorului cu publicul.

Vezi aici programul filmelor de la Cinema Astra https://draculafilm.ro/centrul-cultural-reduta/

Centrul Cultural Reduta din Brașov este gazda specialităților cinematografice. Aici vor rula filme tematice, mult îndrăgite de iubitorii de gen. De la Ziua Filmului Asiatic (Bong Joon Ho) la Master of Horror (John Carpenter) sau de la Ziua Dracula la Another SuperHeroes Day. Toate aceste filme sunt cu intrarea gratuită

Vezi aici programul filmelor de la Centrul Cultural Reduta https://draculafilm.ro/centrul-cultural-reduta/

Gala de decernare a premiilor Dracula Film Festival 2022 va avea loc sâmbătă, 15 octombrie la Cinema Astra. Vlad Păunescu, unul dintre cei mai respectaţi cineaşti şi producători din întreaga Europă, va primi pe scena festivalului de la Brașov trofeul onorific, Contele Dracula!

După gală, seara continuă cu un concert-eveniment realmente special, 6 muzicieni spanioli, 15 instrumente şi un sistem de sunet quadrafonic vor nuanţa live, printr-o inedită dimensiune audio adăugată, percepţia spectatorilor asupra capodoperei din 1922 a lui F. W. Murnau, Nosferatu, în cadrul ediţiei aniversare cu numărul 10 a festivalului internaţional de film fantastic Dracula.

Pe lângă proiecțiile de filme, în cadrul festivalului vor avea loc workshopuri dedicate secțiunii Dracula Digital, Ioan Big, directorul festivalului își va lansa propria cartea intitulată “Zombies în secolul XXI”, iar la galeria Kron Art va avea loc expoziția cu vânzare a reputatului artist italian Giorgio Finamore, intitulată Postmodern Gothic Art.

Dracula Film Festival este un proiect al Asociației Culturale Fanzin și cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov și Centrul Național al Cinematografiei.

Programul și descrierea evenimentelor Dracula Film Festival vor fi disponibile în curând pe site-ul oficial al festivalului, www.draculafilm.ro

