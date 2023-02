Iulius Mall Suceava a pregătit pentru cei mici noi experiențe captivante. Până duminică, 26 februarie, copiii vor face cunoștință, în domul amenajat la etaj, cu animale subacvatice, vor descoperi imagini din adâncul mărilor, vor învăța cât de important este să protejeze natura și să recicleze. Până acum, peste 700 de copii s-au bucurat de experiența oferită în cadrul proiecțiilor video „Misterele Oceanelor”.

Iulius Mall îi așteaptă pe micii exploratori cu un nou proiect educațional. De această dată, copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani pot descoperi „Misterele Oceanelor” prin intermediul unor proiecții video, ce au loc până pe 26 februarie 2023, în domul amenajat la etajul Iulius Mall.

Spectacolul urmărește aventura a doi peștișori care luptă să-și salveze reciful de corali și care, astfel, îi învață pe micii spectatori informații interesante despre „casa” lor. În drumul lor, aceștia se vor întâlni cu mai multe animale subacvatice: rechini, balene, bancuri de pești, pisici de mare etc. Cei doi prieteni le vor povesti copiilor cât de important este să protejeze natura și să recicleze, iar la finalul proiecției va fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Intrarea la proiecții este gratuită, în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0790.431.733. Fiecare proiecție durează maximum 40 de minute. Spectacolele au loc zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00, iar sâmbătă și duminică, de la ora 12.00, până la ora 20.00.

La fiecare spectacol pot participa maximum 30 de copii. În caz de neprezentare cu 15 minute înainte de ora stabilită, rezervarea este anulată!