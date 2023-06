Bit Sentinel, companie specializată în servicii de securitate cibernetică, și Orange România au susținut peste 900 de tineri din 62 de licee și 29 de universități să își dezvolte cunoștințele și abilitățile de securitate cibernetică în cadrul ediției din 2023 a UNbreakable România. Dezvoltat în 2020, programul complex de educare a primit recent și recunoaștere internațională, fiind printre finaliștii evenimentului European Digital Skills Awards 2023, la categoria Empowering Youth in Digital.

„UNbreakable continuă să rămână cel mai important program de educație în domeniul securității cibernetice din România, iar calitatea sa a fost confirmată și la nivel internațional, în cadrul European Digital Skills Awards 2023. Aceasta reprezintă încă o dovadă clară că ne aflăm pe drumul cel bun, iar ceea ce facem în România se poate compara oricând cu cele mai bune programe existente în Europa în acest moment. Toți cei care participă în program învață lucruri noi, devin mai buni și pot contribui mai bine la o societate mai sigură pentru toată lumea. Siguranța datelor devine tot mai importantă de la un an la altul, pe măsură ce metodele atacatorilor se diversifică. Tocmai de aceea, este pentru noi o motivație să ne continuăm misiunea de educare în acest domeniu, pentru a ține pasul cu evoluțiile imprevizibile și a face față provocărilor unui viitor incert”, a declarat Andrei Avădănei, CEO Bit Sentinel.

La UNbreakable 2023, tinerii au parcurs 3 etape – pregătirea, concursul individual și competiția pe echipe – desfășurate pe durata a două luni de zile.

La deschiderea oficială a perioadei de pregătire (bootcamp), reprezentanți din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Centrului Național Cyberint, Poliției Române, Ministerului Educației, precum și din cadrul Orange România, Cegeka România și Bit Sentinel au împărtășit din experiența lor din domeniu și i-au ajutat pe tineri să înțeleagă mai bine rolul extrem de important pe care îl pot juca în societate, atât în prezent cât și în viitor. Ulterior, pe parcursul bootcampului, liceenii și studenții înscriși au avut la dispoziție module educaționale și 150 exerciții pe platforma educațională CyberEDU, au participat la 16 webinarii și au fost ghidați de 20 mentori, îmbunătățindu-și astfel cunoștințele de securitate cibernetică. Printre temele analizate la webinarii s-au numărat „Provocări în asigurarea rezilienței cibernetice”, „Securitatea Rețelelor 5G”, „Insights from the Front Lines: Real-World Cybersecurity Operations”, „The future of vulnerability research” și „Ethical hacking & pentesting – oportunități de carieră & cum minimizăm riscurile de natură legală”. Toate temele au fost alese în concordanță cu valorile actuale ale hackerilor etici.

30% dintre tinerii implicați în ediția din 2023 a UNbreakable au participat și la ediția din 2022, ceea ce reprezintă un semn de apreciere din partea lor. Din totalul participanților, în cazul concursului individual din perioada 5-7 mai, mai mult de 50% au avut cel mult 21 de ani, iar 49% au fost studenți. Mai mult, 19% dintre cei care și-au testat cunoștințele în cadrul competiției au fost de gen feminin.

„Cei 4 ani de UNbreakable ne-au învățat că putem dezvolta, putem susține și putem crește un program ambițios și consistent de securitate cibernetică pentru persoanele tinere. Am ajuns la 900 de participanți în ediția aceasta, reprezentând peste 60 de licee și aproape 30 de universități din România. Felul în care UNbreakable s-a cristalizat în competiția de securitate cibernetică „go-to” a României ne dă încredere să mergem mai departe în privința ambițiilor noastre”, a completat Ioan Constantin, Cyber Security Expert în cadrul Orange România.

Cele mai multe puncte (1889) la concursul individual le-au acumulat participanți din Botoșani, Brăila, București, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Maramureș și Sibiu. Din rândul universităților, cele mai bune rezultate la concursurile individuale (1889 de puncte fiecare) au fost în cadrul Babeș – Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Politehnică din București și Universitatea de Vest din Timișoara. Cele mai bune licee, care au obținut tot 1889 de puncte fiecare, au fost Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila și Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani.

La competiția pe echipe din perioada 19-21 mai au participat 85 de echipe, iar județele fruntașe după media de puncte au fost Brăila, Cluj și București. Universitatea Politehnica București a avut cele mai multe echipe înscrise, 11, urmată de Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu (7), Universitatea Babeș – Bolyai Cluj-Napoca și Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu (câte 6 fiecare). Universitățile care au înregistrat cel mai bun scor în cadrul competiției pe echipe de la UNbreakable România 2023 sunt Universitatea Politehnica din București (locurile 1 și 3) și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (locul 2), cu 4134 de puncte fiecare. De asemenea, liceele cu cel mai bun scor sunt Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu (3417 puncte), Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila (3084 puncte) și Colegiul Național Mihai Viteazul (2317 puncte).

Competiția UNbreakable România este organizată de către Bit Sentinel în colaborare cu Orange România și se desfășoară pe platforma tehnică educațională CyberEDU. În acest an s-a bucurat de sprijinul Cegeka România și Winsider Seminars & Solutions Inc.

Despre UNbreakable România

UNbreakable România este un program național organizat pentru liceenii și studenții din țară care se pregătesc pentru o carieră în securitate cibernetică sau care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele din domeniu. Ediția pilot a avut loc în 2020 și de atunci, UNbreakable a luat forma unui program anual, la care au participat aproximativ 3.000 de tineri, în total, din zeci de universități și sute de licee din România. Rezultatele detaliate ale celei mai recente ediții pot fi accesate aici.

Despre Bit Sentinel

Bit Sentinel activează în domeniul securității cibernetice din 2015 și oferă servicii complete de securitate informatică, precum: servicii de penetration testing, audit de securitate IT, servicii de consultanță și conformitate cu Regulamentul GDPR și Directiva NIS, răspuns la incidente și investigații ale atacurilor cibernetice. Începând cu 2020, Bit Sentinel oferă și servicii pe zona de Security Operation Center (SOC) prin divizia BSS-CERT, ce include monitorizare continuă a activității companiilor, identificând și izolând astfel amenințările cibernetice înainte de a produce daune semnificative în sistemele informatice. Aceste servicii sunt adaptate în funcție de nevoile fiecărei companii și sunt susținute de o echipă de specialiști ce dețin peste 40 de certificări în domeniu. Bit Sentinel oferă, de asemenea, și sesiuni de training despre conștientizarea în securitate cibernetică pentru angajați, precum și cursuri și programe speciale atât pentru specialiști, cât pentru pasionații de securitate care doresc să învețe noțiunile de bază.

Pentru detalii puteți accesa site-ul Bit Sentinel, pagina de Facebook sau pagina de LinkedIn.