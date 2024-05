Primarul municipiului Suceava Ion Lungu vrea să introducă transportul cu trenul in zona metropolitană. El a declarat că in perioada următoare va trebui actualizata documentația de mobilitate pentru a detalia proiectul trenului metropolitan.

„Indiferent câte măsuri vom lua pe linia fluidizarii traficului rutier:rute alternative,parcări supraterane,sensuri unice să nu ne facem iluzii că va fi rezolvată în totalitate problema traficului rutier,având in vedere că de la zi la zi valoarea traficului crește ,iar in persectivă autostrăzile vor aduce trafic si mai mare in Zona metropolitană Suceava. O soluție practicată în occident sunt trenurile metropolitane.

Municipalitatea suceveană fiind nod urban și având peste 100.000 locuitori,poate conform legii promova un asemenea proiect. Putem dezvolta un proiect de tren ușor in asociere cu CFR-ul si Consiliul judetean pe relația Suceava -Verești ;Suceava- Darmanesti;Suceava Scheia-Stroiești care să deservească și localitățile limitrofe. Am avut discutii la București in acest sens cu domnul Ștefan-Adrian Roșeanu Seful Autorității pentru Reformă Feroviară, care se ocupa de acest subiect din partea CFR -SAla nivel național.

Sunt convins că acest subiect poate stârni controverse ,dare in perspectivă este necesar. În Europa acest tip de transport reprezintă viitorul”, a explicat Ion Lungu.