Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat astăzi că Guvernul a aprobat în ultima ședință Planul Urbanistic General reactualizat al municipiului și a explicat că după publicarea hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial va avea loc o ședință de Consiliu Local în care se va stabili data de la care va intra în vigoare. ”Iată că după un drum de cinci ani, un drum lung și obositor având în vedere că au fost foarte multe modificări la Legea urbanismului am reușit în cele din urmă să ajungem la final cu acest PUG. Mai este nevoie să intrăm în CL să stabilim data la care intră în vigoare dar așteptăm însă ca HG-ul să fie publicat în Monitorul Oficial”, a spus Lungu. Primarul a subliniat că aprobarea PUG-ului reactualizat este un lucru foarte important arătând că alături de GIS Urban aceste două instrumente vor duce la creșterea calități actului de urbanism.

”Este un lucru foarte important actualizarea PUG și cu GIS Urban pe care îl finalizăm prin luna septembrie cu aceste două instrumente vom putea lucra mult mai bine pe partea de urbanism acolo unde sunt multe discuți nu numai la noi ci peste tot în țară. Ne va veni mult mai ușor să lucrăm pe partea de urbanism și cetățenii vor avea posibilitatea să intre online să vadă exact care este regimul de înălțime, să vadă diferite detalii”, a spus Ion Lungu.