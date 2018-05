Planurile de dezvoltare Amazon pentru 2018 sunt incredibile. Pe langa posibilitatea achizitiei unei banci, ce este vehiculata din ce in ce mai des pe piata, gigantul american ar avea in plan sa cucereasca piata europeana prin achizitia record Carrefour.

Valoarea de piata a Carrefour este de 13 miliarde de euro, cu mult sub media Amazon, chiar sub pretul ultimei achizitii soc facuta de Amazon: lantul de restaurante bio Whole Foods, care a costat apoximativ 14 miliarde de dolari.

Ce s-a intamplat cu lantul Carrefour imediat dupa aparitia zvonurilor?

Imediat de la iesirea pe piata a zvonurilor, Carrefour a inceput tranzactionarea de actiuni. Cresterea a fost de aproximativ 4%, iar actiunea s-a vandut cu 17, 20 dolari per titlu. Acum, odata cu achizitionarea Whole Foods, spun specialistii, Carrefour ar fi a doua achzitie pe piata de retail fizic, Amazon extinzandu-se astfel in afara limitei internetului.

Dupa veniturile de peste 170 miliarde de dolari pe anul 2017, imaginati-va care ar urma sa fie veniturile in acest an, daca si aceste achizitii reusesc. Este incredibil ce doreste sa faca Amazon. Iar mai incredibil decat asta este faptul ca si tu poti face acum parte din aceasta afacere.

Afacerea mileniului – produsele importate si vandute pe Amazon!

Din ce in ce mai multi oameni incep sa puna cat mai serios accent pe astfel de afaceri. Peste 70% din vanzatorii Amazon sunt oameni ca si noi, persoane fizice. Iar piata de cumparatori este extrem de vasta.

Chiar si in Romania exista o piata stabilita. Aproximativ î4% din romani au cumparat cel putin odata de pe Amazon. In aceste conditii din ce in ce mai multi oameni incep sa investeasca in ceea ce pare a fi afacerea momentului.

Exista din ce in ce mai multe cursuri de specialitate despre cum sa investesti in Amazon si intr-o afacere extrem de profitabila pe aceasta nisa. Comunitati de selleri si traineri se aduna din ce in ce mai des in jurul nostru pentru a ne invata cum sa incepem o astfel de afacere.

Cea mai mare comunitate din Romania in acest sens o puteti gasi pe AMZACADEMY.

Cel mai potrivit moment sa incepi afacerea ta pe Amazon este acum!

In conditiile expansiunii absolut nebune a platformei americane, cel mai bun moment sa investesti intr-o afacere este chiar acum. Peste 40 de miliarde in vanzari sunt asteptati in crestere anul acesta pentru Amazon.

Asadar, este loc pentru fiecare dintre noi sa-si lanseze afacerea cu produse vandute pe Amazon. Incepeti acum o afacere ce va va ajuta sa deveniti independenti financiar!