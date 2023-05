Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a lui DIACOVSCHI MARIA, de 50 de ani, domiciliată în comuna Stulpicani, care la data de 16 mai a plecat de la domiciliu, fără a mai reveni.

DIACOVSCHI MARIA are următoarele semnalmente: înălțime circa 1,70 m, constituție robustă, părul șaten, fața ovală, ochi căprui, ten măsliniu, are semne particulare o aluniță pe bărbie, nu are tatuaje. Este diagnosticată cu boli de natură psihică. În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.