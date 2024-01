Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a numitului ANTONEAG CONSTANTIN, de 66 ani, domiciliat în orașul Liteni, satul Rotunda, județul Suceava, care, la data de 19.01.2024, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: constituție atletică, înălțime 1,60 m, greutate 55-60 kg, păr cărunt, ochi căprui, fața ovală. În momentul plecării era îmbrăcat cu pulover de culoare gri, pantaloni tip salopeta de culoare albastră, caciulă de culoare maro deschis și era încălțat cu șoșoni de culoare neagră. În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin SNUAU 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.

