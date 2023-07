Polițiștii desfășoară activități de căutare a minorului LUCA ILIE COSMIN de 13 ani, din municipiul Suceava, jud. Suceava care la data de 18.07.2023, în jurul orei 16:00 a plecat de la domiciliu fără reveni până în prezent.

Semnalmente: înălțime cca. 1,65-1,67 m, greutate 49 kg, ochi albaștri verzui, ten măsliniu, constituție atletică.

La momentul plecării minorul era îmbrăcat cu un tricou portocaliu, pantaloni scurți gri, adidași negri și purta un rucsac negru.

Toți cei care dețin date și informații cu privire la minorul căutat sunt rugați să apleze cea mai apropiată unitate de poliție sau să transmită datele prin SNUAU 112.