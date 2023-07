Cei mai buni elevi din Fălticeni au fost premiați, astăzi, de primarul acestui municipiu, Cătălin Coman. Evenimentul a avut loc în cadrul „Zilelor Municipiului Fălticeni” și s-a desfășurat pe pontonul din parcul „Nada Florilor”, în prezența celor mai merituoși elevi, a familiilor acestora și a profesorilor. La festivitatea de premiere au fost prezenți și administratorul public al municipiului Alexandru Rădulescu, viceprimarul, Constantin Bulaicon, membrii ai Consiliului Local și directorii unităților școlare.

În cuvântul său, primarul Cătălin Coman a spus că premierea elevilor și profesorilor este o tradiție frumoasă a municipiului Fălticeni, el precizând că îl bucură faptul că de la an la an rezultatele elevilor sunt din ce în ce mai bune. „Este un eveniment organizat special pentru voi pentru că vrem să vă răsplătim cu aplauze, cu laude, cu mândria noastră pentru că ați obținut niște rezultate deosebite. Vreau să vă spun că suntem mândri de voi, ne-ați bucurat cu rezultatele pe care le-ați obținut și sunt sigur că veți face acest lucru și în continuare, pentru că viitorul sună bine. Continuăm astăzi o tradiție frumoasă la Fălticeni și sunt cu atât mai încântat de faptul că această tradiție dă rezultate de la an la an. Iar rezultatele pe care voi le obțineți la aceste examene sunt din ce în ce mai bune. Asta mă face să cred că este un lucru necesar de a fi prezenți astăzi în fața comunității, a prietenilor, a părinților, bunicilor și a tuturor celor dragi și în fața întregului județ”, le-a transmis Cătălin Coman elevilor premiați.

El a arătat că în total au fost premiați 133 de elevi de la unitățile școlare din Fălticeni care au obținut medii între 9 și 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Printre cei premiați s-a numărat și un elev care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, Daniel Dorneanu.

De asemenea, primarul a premiat și 12 elevii care au obținut locurile 1, 2 și 3 la fazele naționale ale Olimpiadelor Școlare, precum și 15 profesori îndrumători. Fiecare elev a primit din partea Primăriei și Consiliului Local un premiu în bani, precum și un cadou din partea firmei Alevia Fălticeni.

Elevii cu medii între 9,00 și 9,49 au primit câte un premiu de 200 de lei, iar pentru cei cu medii între 9,50 și 9,99 premiul a fost de 600 de lei.

Elevul cu media 10 a primit un premiu de 1.200 de lei. Cei 12 elevi olimpici au primit premii între 300 și 500 de lei, în funcție de locul obținut.

În total, Primăria Fălticeni a acordat premii de 75.000 de lei. De asemenea, Asociația „Kiwanis Club Fălticeni” a oferit două locuri în tabăra „Floare de Colț” de la Durău elevelor Maria Iustina Grădinaru și Ioana Beatrice Grădinaru de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni pentru rezultatele deosebite la activitățile școlare și extrașcolare.