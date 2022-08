Poliția desfășoară activități de căutare a unui minor în vârstă de 14 ani din comuna Pătrăuți.

La data de 28 august mama acestuia a sesizat faptul că fiul său a plecat voluntar încă din ziua precedenta, ultima data fiind văzut în zona centrala a comunei Pătrăuți în noaptea de 27/28 august, în jurul orei 23:30 – 00:00 în compania mai multor tineri.

Minorul nu a mai revenit la domiciliu, iar ultima oară când a fost văzut purta un tricou negru cu guler alb și pantaloni albaștri.

Orice date și informații pot fi comunicate prin SNUAU 112 sau la cea mai apropiata unitate de poliție.