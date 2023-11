La data de 11 noiembrie ora 12.10, polițiștii Secției Nr.13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați prin apel la 112 de către un bărbat din comuna Grănicești, satul Dumbrava că a căzut de pe bicicletă. La data de 11.11.2023, în jurul orei 12.05, bărbatul în vârstă de 49 ani, se deplasa pe DC neclasificat acoperit cu piatră cubică, de pe raza satului Călinești-Vasilache, comuna Dărmănești pe bicicletă, către domiciliul său iar la un moment dat din cauza carosabilului umed, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă a sensului de mers, lovindu-se la membrele inferioare. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției Nr.13 Poliție Rurală Bălcăuți cu privire la săvârșirea infracțiunii de ,,vătămare corporală din culpă” prev. și ped, de art. 196 alin. (1) Cod Penal, cauza urmând a fi soluționată procedural.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating