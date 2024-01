La data de 13 ianuarie 2024, la Corlata, comuna Berchișești, în locația unui domeniu privat s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de Muzică ,,Deep in the Forest – Winter Edition 2024”. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice dar și în vederea prevenirii consumului de substanțe interzise, polițiștii și jandarmii suceveni au dispus măsuri sporite de siguranță. În plus, polițiști din cadrul structurilor de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri dar și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog Suceava și Agenției împotriva Traficului de Persoane Suceava au prganizat o echipă mobilă la locația de desfășurare, iar polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni în zona adiacentă și pe rutele rutiere care converg către localitatea Corlata unde s-a organizat Festivalul Deep in the Forest – Winter Edition 2024.

Echipaje canine de intervenție și pentru depistarea substanțelor interzise au fost prezente în zonele în care s-au desfășurat activitățile cu aflux sporit de persoane. De asemenea, în zona locației de desfășurare, dar și pe rutele care converg spre localitatea Corlata, polițiștii rutieri au acționat cu aparatele de testare a consumului de alcool și substanțe interzise. Prezența numeroasă și activă a forțelor de ordine, dar și măsurile optime dispuse de către organizatorii evenimentului au dus ca după o zi de distracție intensă să nu se înregistreze niciun incident, nefiind sesizate fapte cu violență, infracțiuni contra patrimoniului, acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, acte de vandalism sau situații de victimizare ca urmare a consumului de alcool, sau substanțe interzise.

Este un rezultat ce conturează și subliniază o stare de normalitate socială, evidențiată de un parteneriat instituțional și public – privat bazat pe cooperare și respectarea legalității.

Polițiștii reamintesc că drogurile nu rezolvă probleme, ci creează probleme:

⁃ Ne afectează imaginea socială și înfățișarea, făcându-ne să părem neîngrijiți.

⁃ Ne afectează abilitățile emoționale și sociale care, de regulă, se dobândesc în adolescență.

⁃ Ne pot împiedica să ne atingem potențialul intelectual, cauzând abandon școlar și astfel ruinarea șanselor de reușită profesională, în viitor.

⁃ Ne pot face să ne certăm cu cei dragi sau să fim respinși de rude și prieteni.

⁃ Ne afectează creierul și ne diminuează creativitatea. În mod normal, când o persoană încearcă să-și amintească ceva, mintea lucrează rapid și accesează informații, dar drogurile „încețoșează” memoria, dezorganizând informațiile.

⁃ Drogurile ne induc un fals sentiment de bună dispoziție, ca apoi, după ce a trecut efectul lor, să ne lase „secați” de energie și de dorința de a mai face lucrurile care în trecut ne făceau plăcere.

Astfel de activități de informare și conștientizare cu privire la efectele și riscurile consumului de droguri vor fi desfășurate în continuare de către polițiști în parteneriat cu specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava.