Poliția Suceava a transmis un comunicat în care arată că tensiunile sociale din ultimele zile, evenimentele tumultoase, dinamica continuă și imprevizibilă a activităților de protest a transportatorilor și agricultorilor în spiritul manifestării democratice a unor drepturi personale și profesionale a scos la iveală și lucruri simple, care prin normalitatea lor se evidențiază însă, arătând că societatea actuală are încă resursele necesare funcționării în condiții de legalitate și umanitate.

În data de 12.01.2024, în jurul orei 13:30, mai mulți șoferi ai unor vehicule de mare tonaj sau ai unor vehicule agricole își manifestă drepturile democratice și constituționale în zona șoselei ocolitoare a municipiului Suceava. “Se formează coloane de mașini, traficul înregistrează valori crescute iar timpii de deplasare se măresc. Polițiștii rutieri sunt acolo, ca în fiecare zi, asigurându-se că acțiunile de protest nu încalcă drepturile și libertățile altor oameni, gestionând situația prin dialog permanent și intervenție condescendentă.

Este momentul în care, din coloană, un șofer coboară stingher, cu mâinile împreunate și cere ajutor. În mașina sa se afla copilul minor care are nevoie urgentă de interveție medicală ca urmare a unor afecțiuni. Fiecare clipă contează iar pământul pare că fuge de sub picioare pentru cel care are însă puterea să ceară ajutorul polițiștilor rutieri. Rezultatul nu putea fi decât unul. Orice misiune, orice consemn, au un punct de referință. Suferința, sănătatea și viața unui copil primează și imediat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au luat decizia potrivită”, se spune în comunicat.

O autospecială de poliție a extras, escortat și condus în regim de urgență familia în nevoie către Spitalul Județean Suceava pentru intervenția medicală de specialitate. “Un gest de normalitate, de umanitate și logică, ce trebuie însă remarcat prin contrastul tot mai des oferit de atitudinile comportamentale din societatea actuală. Fotografia prezentată este preluată de pe contul de socializare a mamei copilului căruia ii uram încă o dată multa sănătate.

Polițiștii implicați au ales să rămână în anonimat, preferând sa reprezinte cu onoare colectivul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Suceava”, a mai transmis Poliția Suceava.