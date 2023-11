Atenție! Legea a fost modificată: Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane va fi pedepsit cu închisoarea! Acesta este mesajul transmis de către polițiștii rutieri tuturor șoferilor opriți în trafic în cadrul amplelor acțiuni de prevenire și combatere organizate în acest weekend. Și în acest weekend, polițiștii din cadrul IPJ Suceava desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Acțiunea are atât componentă operativă de identificare a celor care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri dar și o pronunțată componentă preventivă, de informare și responsabilizare. Activitățile sunt asociate Acțiunii Blocada și au ca scop creșterea gradului de siguranță publică la nivelul județului Suceava. Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul județului, având atât obiectivul de depistare a conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv, dar și obiectivul preventiv, de a transmite participanților la trafic să conștientizeze pericolul la care se expun prin consumul de alcool sau droguri. În cadrul activităților desfăşurate de polițiștii rutieri sunt utilizate toate aparatele etilotest, etilometru și DrugTest din dotarea IPJ Suceava. Până la acest moment, în cadrul acțiunii, peste 500 de șoferi au fost testați cu aparatele drugtest și etilotest. Urmare a măsurilor dispuse și a prezenței proactive în teren a polițiștilor, până la acest moment, pe perioada weekendului nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave.

Din păcate însă, și în aceste zile au fost identificați mai mulți șoferi care au consumat alcool sau droguri și s-au urcat la volan, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanțelor interzise”.