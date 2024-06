Se știe că localitatea suceveană Cornu Luncii este una dintre cele mai dinamice din județul Suceava și chiar din țară, o localitate care s-a dezvoltat în ritm accelerat sub bagheta primarului Gheorghe Fron. Cine trece prin Cornu Luncii nu poate să nu remarce fața frumoasă a comunei, cu case de oameni gospodari, cu multe flori multicolore, cu școli și cămine culturale cu arhitectură modernă mai ceva ca la oraș, cu drumuri asfaltate. Aceste lucruri au fost remarcate și de unul dintre miile de turiști care trec prin Cornu Luncii în drum spre zona de munte a județului care a poposit în localitate și care a rămas impresionat de ceea ce a văzut. Este vorba de doamna Panfil Tamara, profesoară din județul Bacău care a postat pe pagina sa de facebook un comentariu laudativ la adresa primarului Gheorghe Fron intitulat ”Fabulosul Dom’Primar!” pe care îl redăm integral:

”A venit vacanța și, conform unui bun obicei, pornim în calatorie, mai aproape, mai departe….după buget. Bucovina cea dragă ne îmbie, așa că-i trecem bucuroși hotarul. Nici bine nu intrăm că ne atrage atenția o adunare de mașini, căruțe, oameni în frumoase costume naționale ,animație, voie bună, încât se impunea un popas. Aflăm imediat că suntem la Sasca Nouă din comuna Cornul Luncii și că se inaugurează o piață volantă, intitulată „Satul Românesc de altădată „,o acțiune sub deviza „Noi ducem tradițiile mai departe”, care-și propune susținerea producătorilor locali precum și o întoarcere în timp pentru a redescoperi meșteșugurile tradiționale din vremurile trecute. Însoțiți de domnul primar Gheorghe Fron,noua noastră cunoștință, despre care am aflat relativ recent că este boghicean,consătean cu noi , care a inițiat și s-a implicat total în manifestările legate de comemorarea preotului Petru Didilescu , ctitorul și făuritorul bisericii din comuna natală, bunicul nostru ,am început vizita în noul sat Românesc. Standurile, împodobite de sărbătoare, prezentau atractiv tot felul de exponate,după cum se vede și din fotografii, dar mie mi-a rămas gândul la purcelul învelit în folie,doar codița îi rămăsese afară, care sfârâia aromitor într-un proțap ! Mi-am propus să urmăresc agenda manifestărilor gastronomice din Cornul Luncii și să-mi satifac curiozitatea și papilele gustative !! Am aflat de la gazda noastră, că manifestările vor continua și zilele următoare, cu Festivalul produselor tradiționale, cu zilele comunei, cu sărbătorirea mai multor cupluri de seniori care-și serbează nunta de aur și alte activități menite să aducă bucurie locuitorilor comunei. Localitatea este foarte frumoasă, îngrijită, plină de flori în multiple culori și aranjamente. În centrul satului se află un impunător monument, un adevărat Panteon dedicat Eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, a eroului din Cornul Luncii cazut la revoluția din 1989,precum și a altor eroi din partea locului căzuți în teatre de operație din Irak și Afganistan. Eu nu cunosc mulți primari, nici pe cel care conduce cam șchiopătând localitatea în care viețuiesc, dar ce-am văzut în această comună mă îndreptățește să-l numesc pe d-l. Fron, fabulosul Dom’Primar!”.