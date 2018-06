Primăria Cornu Luncii a semnat un nou contract de finanțare pentru realizarea unei investiții necesare comunității. Este vorba de reabilitarea și modernizarea drumului comunal din satul Păiseni în lungime de un kilometru. Contractul a fost semnat miercuri, 30 mai, de primarul Gheorghe Fron la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași comuna urmând să primească o finanțare nerambursabilă de 456.551 de lei adică în jur de 98.000 de euro. Gheorghe Fron a declarat că primăria va demara procedurile de licitație pentru desemnarea constructorului subliniind că până în toamnă drumul va fi gata. ”În comună avem o rețea de 54 de kilometri de drumuri dar dacă luăm în calcul și drumurile de exploatație cifra crește la 150 de kilometri. Majoritatea sunt în diverse faze de modernizare”, a precizat primarul.

Gheorghe Fron a adăugat că în procedurile de avizare se mai află un proiect important pentru cetățeni și anume construirea unui cămin cultural în localitatea Sasca Mare. ”Suntem pe drumul cel bun cu acest proiect. Recent am obținut avizul Consiliului Tehnico Economic al Companiei Naționale de Investiții la faza de studiu de fezabilitate”, a mai spus primarul de Cornu Luncii.