Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a trimis Corpul de inspecție bisericească la o parohie din județul Suceava unde preotul este reclamat de către credincioși că aplică varianta scurtă a Slujbei Sfântului Maslu.

„Binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte! Iertați îndrăzneala de a vă deranja cu intervenția mea! Mă numesc …… și sunt din …… Aș dori, pe această cale, să vă semnalez o chestiune care mi s-a părut cam ciudată, cel puțin. Mergând vinerea trecută la slujba Sfântului Maslu, la biserica Parohiei ……, unde slujește părintele ……, nu mică mi-a fost mirarea să constat că tipicul ortodox este reinventat după propria socotință a preotului: a fost un serviciu religios blitz, sfeștania și Sfântul Maslu durând doar 50 de minute; Sfintele Evanghelii au fost citite de preotul slujitor una după alta, fără nicio rugăciune sau vreo ectenie între ele, așa cum am observat că se procedează la alte biserici; eu am cântat și la strană, văzând că, în cartea de slujbă a preotului, sunt trecute șapte rugăciuni foarte frumoase și folositoare, dar care, la ……., sunt privite ca un accesoriu opțional; a slujit doar un singur preot, celălalt, parohul, purtând doar epitrahilul, fiind pitit după strana Maicii Domnului, acorda „sfat creștinesc” chiar și atunci când se lecturau pasaje evanghelice; eu știu că la Sfântul Maslu trebuie să participe cel puțin doi preoți. Vă rog, cerându-mi încă o dată iertare pentru disconfortul creat, să-mi spuneți dacă a apărut, sub oblăduirea Bisericii, vreo variantă mult simplificată a Molitfelnicului și până unde poate merge puterea de decizie a preotului slujitor în ceea ce privește inovația liturgică? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns și vă sărut dreapta!”, a sesizat enoriașul.