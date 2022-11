Un preot de la o parohie suceveană a fost reclamat de un enoriaș că primește în Sfântul Altar bărbați și femei deși nu are voie. „Sărut-mâna, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop. Mă numesc ……. și sunt din …….. Zilele trecute am fost la slujbă la Parohia ……, unde slujește părintele ……. După Sfânta Liturghie, am văzut un aspect care nu prea pare ortodox: persoanele rămase au fost primite pentru sfătuire în Sfântul Altar, bărbați sau femei. Din câte știu, nu oricine poate intra în Sfântul Altar, ci doar anumite persoane. Aștept răspunsul dumneavoastră, cerându-mi iertare pentru deranj.”, i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”În Sfântul Altar femeile intră doar în ziua sfințirii bisericii. Doar la mănăstirile de călugărițe monahiile au voie să intre. Potrivit Hotărârilor Sfântului Sinod, spovedania se face în una din absidele bisericii, nu în Sfântul Altar și nu în spații închise”, a răspuns ierarhul.