Un preot sucevean este acuzat de o enoriașă că ”țipă în ultimul hal” la cei care parchează mașinile aproape de poarta casei lui pentru a aduce copiii la școala din vecinătate. ”Legat de cimitirul din …, de ce stau porțile închise mereu? S-au făcut oamenii din jur șefi pe cimitir, dacă le ceri chestia strâmbă din nas. Am înțeles că noaptea se adunau mașini de șmecheri în curte, ok, înțeleg, dar ziua? Dacă tot și-au însușit rolul de a ține cheia ar putea dimineața să deschidă poarta și seara să o închidă. Dacă am o persoană care se deplasează greu trebuie să stau să știe jumătate de sat că vreau să intru în cimitir? Luați măsuri că prea fac enoriașii cu domnul părinte … legea în cimitir. Și totodată lângă Școala … stă un preot (nu îi știu numele), domn care mereu când cineva parchează aproape de poarta lui stă și țipă în ultimul hal. Asta este atitudine demnă de preot? Stă acolo, ar trebui să știe că la această școală este o problemă imensă cu locurile de parcare, nu stă nimeni cu orele în poarta lui, maxim, dar maxim 30 de minute, și nici alea, și el stă și țipă în ultimul hal la săracele femei. De asta nu mai au oamenii încredere în preoți…”, a scris femeia.

”Nemulțumirea dumneavoastră a fost trimisă Sectorului Bisericesc pentru a se face cercetările cuvenite. Pace și liniște sufletească!”, a răspuns IPS Calinic.