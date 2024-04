Președinta OFSD Suceava, Larisa Blanari, s-a aflat astăzi alături de ministrul tineretului, Natalia Intotero, la Casa de Cultură din Suceava unde în prezența a 800 de tineri în principal elevi de liceu a debutat campania „Fără bariere – TOT adevărul despre droguri”.

”Mă bucur că municipiul Suceava a fost ales primul centru universitar din cele aproximativ 20 de orașe în care va poposi această caravană și sunt cu atât mai fericită cu cât a fost o primă acțiune care s-a bucurat de un succes foarte mare în rândul elevilor. Fix acolo unde e problema și tentația mai mare, pentru că, așa cum o spun și statisticile, cea mai mică vârstă de debut pentru consumul de substanțe psihoactive este de 13 ani. Astăzi am avut ocazia să stăm față în față nu doar cu cifre și statistici, ci cu povești nde viață reale. Mărturisirile foștilor consumatori de droguri au fost de departe punctul culminant al evenimentului. M-a impresionat atât curajul lor de a vorbi despre coșmarul prin care au trecut dar mai ales deschiderea tinerilor de a asculta, de a întreba, de a învăța. Am simțit o legătură reală, un semn că mesajul celor care s-au implicat în acest minunat proiect ajunge acolo unde trebuie. Tinerii trebuie să conștientizeze pericolele care vin la pachet cu drogurile și cred că tot ei sunt și cei mai buni mesageri ai acestor campanii antidrog. Tocmai din acest motiv voi susține atât ca om politic, dar mai ales ca mamă astfel de campanii antidrog și mă voi implica ori de câte ori va fi nevoie. Prevenția, conștientizarea și educația sunt armele noastre în lupta contra traficului de droguri. Pentru că, în cele din urmă, aceasta este o cauză care ne privește pe toți”, a declarat Larisa Blanari.