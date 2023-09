11 consuli onorifici în România ai unor țări din întreaga lume se află zilele acestea în județul Suceava la invitația consulului onorific al Republicii Coreea, omul de afaceri sucevean Dumitru Mihalescul. Este vorba despre consulii onorifici din România ai unor state precum Austria, Islanda, Malta, Cehia, Letonia, Ungaria, Ecuador și Indonezia. În cursul zilei de astăzi, sub egida Uniunii Consulilor Onorifici din România, în sala Unirii a Consiliului Județean Suceava a avut loc o întâlnire cu președintele acestei instituții, Gheorghe Flutur. La discuții au fost prezenți și primarul Sucevei, Ion Lungu, prefectul Alexandru Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe și prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian. În cadrul discuțiilor, oficialitățile sucevene au prezentat oportunitățile de investiții din județ, precum și posibilitățile dezvoltării unor parteneriate în diverse domenii, printre care educație, turism etc. În cuvântul său, Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că discuțiile au fost extrem de concrete cu posibilitatea dezvoltării de relații cu țările reprezentate de consulii onorifici prezenți la discuții. În același timp, primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat, la rândul său, oportunitățile de investiții locale. „Am prezentat strategia de dezvoltare a municipalității și oportunitățile de investiții în orașul nostru. Și vreau să spun că sunt convins că în perioada următoare această întâlnire va duce la dezvoltarea de noi proiecte de investiții în zona noastră”, a precizat Ion Lungu. Invitat să ia cuvântul, președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe a dat asigurări că instituția pe care o conduce va acorda tot sprijinul investitorilor care vor dori să vină în județ, în timp ce prorectorul Universității Suceava, Mihai Dimian, a prezentat posibilele parteneriate care se pot încheia cu instituția de învățământ superior.

În ceea ce îi privește pe consulii prezenți la întâlnirea de astăzi, aceștia au ținut să aprecieze în mod special modul în care arată și s-au dezvoltat județul și municipiul Suceava.

Despre oportunitățile de investiții în județul Suceava a vorbit și consulului onorific al Coreei în România, omul de afaceri Dumitru Mihalescul, acesta subliniind faptul că astfel de întâlniri pot contribui la încheierea unor parteneriate durabile cu investitori din țările pe care consulii onorifici le reprezintă.

„Organizarea acestui eveniment la Suceava reprezintă un bun prilej de a cunoaște mai bine realitățile din această parte a României și de a consolida colaborarea noastră cu autoritățile locale. Și din experiența ultimilor ani pot afirma cu încredere că toate lucrurile bune se consolidează prin muncă și dialog constant”, a transmis Dumitru Mihalescul. Acesta a adăugat că în calitatea sa de consul onorific al Republicii Coreea își propune să facă tot ceea ce ține de el pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări. „Și sunt convins că toți cei prezenți aici aveți aceeași dorință de a fi parte la progres și dezvoltare”, a mai spus Mihalescul.

Tot astăzi, consulii onorifici din România au mai vizitat Cetatea de Scaun și Muzeul de Istorie din Suceava.