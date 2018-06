Evenimentul „Bucovina salută Viena!” care a avut loc sâmbătă, 16 iunie, în capitala Austriei s-a bucurat de un adevărat succes atât în rândul austriecilor, cât și a românilor care locuiesc în această țară. „Bucovina salută Viena!” a făcut parte din proiectul „România salută Viena!”, care a avut loc în zilele de 15 și 16 iunie. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a condus delegația județului la acest eveniment, a ținut să precizeze că cele două zile în care Bucovina a fost promovată în Viena au fost „un mare succes pentru județul Suceava. „Am făcut parte din echipa națională care a reprezentat România la Viena într-un eveniment extrem de important din acest An Centenar. După ce vineri am participat la o întâlnire cu mediul de afaceri la Ambasada României din Viena și la o întâlnire cu primarul Vienei, dr. Michael Ludwig, a urmat apoi un eveniment pentru comemorarea lui Mihai Eminescu, în cadrul căruia am depus o coroană de flori la bustul marelui poet din Piața Bisericii Ortodoxe Române din Viena. Seara de vineri s-a încheiat cu un concert extraordinar al maestrului Eugen Doga, dedicat poetului Mihai Eminescu, pe 15 iunie împlinindu-se 129 de ani de la moartea acestuia”, a amintit Gheorghe Flutur.

Flutur a subliniat faptul că sâmbătă 16 iunie, a avut loc un eveniment de excepție, „Bucovina salută Viena!” În Piața Michaelerplatz, acolo unde a fost organizat un târg de turism, cu meșteșuguri și gastronomie, cu demonstrații practice și un super-spectacol cu artiștii ansamblului Ciprian Porumbescu, primul concert românesc organizat vreodată într-o piață din centrul Vienei.

În cadrul evenimentului, Consiliul Județean Suceava a prezentat oferta turistică a județului, tradițiile, meșteșugurile și gastronomia bucovineană.

„Demonstrațiile practice și degustările au fost deosebit de apreciate de cei care au poposit minute și chiar ore întregi în <insula> bucovineană din centrul Vienei”, a spus Flutur, care a remarcat faptul că foarte mulți vizitatori au rămas mai multe ore în piața de la intrarea principală în Palatul Hofburg, aflată la doar câțiva metri de Stephansdom și au participat la spectacolul oferit de artiștii Ansamblului Ciprian Porumbescu, generând o atmosferă emoționantă.



„Oaspeții noștri, de toate vârstele, multe familii venite cu copii, au participat alături de artiști la eveniment. Foarte mulți români, printre ei mulți suceveni, stabiliți sau care lucrează în Viena și în zonă, au dorit să se întâlnească ,,acasă” în centrul Vienei. Piața a fost plină de stegulețe tricolore”, a spus șeful administrației județene.

El a remarcat faptul că primarul Vienei Michael Ludwig, a fost deosebit de încântat de tot ce a prezentat Suceava în cadrul evenimentului. „Primarul Vienei a apreciat ca fiind de excepție prezența noastră în capitala Austriei, apreciind tradițiile, gastronomia și meșteșugurile prezentate într-un mod original, fiind foarte interesat de potențialul turistic al Bucovinei. M-am bucurat să constat că primarul Vienei cunoaște foarte multe lucruri despre Bucovina, pe care o apreciază în mod deosebit. L-am invitat să viziteze Bucovina și să pregătim derularea unor proiecte comune, cum ar fi recondiționarea clădirilor vechi, în condițiile în care înainte de a fi primarul Vienei dumnealui a fost coordonatorul departamentului de arhitectură din primăria capitalei Austriei”, a subliniat Gheorghe Flutur.



De precizat că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost gazda mai multor personalități austriece și din România. Primarul Chișinăului Andrei Năstase a fost prezent pe durata întregii zile, alături de delegația suceveană la ,,Bucovina salută Viena!”

La eveniment a participat și ambasadorul României la Viena Bogdan Mazuru, împreună cu echipa sa.

„Bucovina, alături de Maramureș și Satu Mare au fost o carte de vizită de cinste în reprezentarea României în capitala Austriei. Participarea noastră la acest nivel a fost posibilă prin implicarea Centrului Cultural Bucovina, a meșterilor populari din județ, a membrilor Asociației Produs în Bucovina și Asociației de Turism Bucovina”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Evenimentele la care a participat Consiliul Județean Suceava au fost realizate printr-un parteneriat cu Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, Institutul Cultural Român Viena și Ambasada României în Austria.