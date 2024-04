Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile din 9 iunie, Vasile Rîmbu, propune construirea unui bazin de înot acoperit, la standardele cele mai înalte. El a identificat locația potrivită pentru această investiție necesară pentru viitorii campioni și nu numai: în zona Colegiului tehnic ”Al. Ioan Cuza” din Burdujeni. ”Știm foarte bine că în Suceava există un singur bazin de înot pentru copii îndeosebi dar și pentru celelalte categorii de vârstă. Mai există unul la Universitate însă este prea puțin pentru cât ar trebui să aibă Suceava mai ales pentru copii. Ne propunem și vom avea toată determinarea să și reușim să facem pe acest teren un bazin de înot acoperit la standardele cele mai înalte. Toate vlăstarele care apar în Suceava să aibă această posibilitate de a ieși, de a înota, de a se simți bine și de a mai scoate copiii din fața tabletelor și a telefoanelor care nu întotdeauna sunt de cel mai mare folos. Deci zic eu, ca și dumneavoatră că un bazin de înot performant, cu toate utilitățile conexe va fi o investiție foarte bună și în același timp foarte utilă. Deci să reținem că una dintre prioritățile guvernării noastre locale va fi construirea acestui bazin. Fiind aici în acest loc el este sau va fi la îndemâna cartierului Burdujeni și de ce nu a Ițcaniului”, a declarat Vasile Rîmbu.

