Prim vicepreședintele Asociației Municipiilor din România, Ion Lungu, a fost solicitat de către președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu să sprijine primarii moldoveni cu consultață pentru atragerea fondurilor de preaderare de la UE. Discuția între cei doi a avut loc la Slănic Moldova la Simpozionul Internațional ” Viitorul Comun in Spațiul Comunițatii Europene” organizat de Primăria acestei localități.

”Am participat din partea Asociației Municipiilor din România la Slănic Moldova la Simpozionul Internațional ” Viitorul Comun in Spațiul Comunițatii Europene” organizat de Primăria Slănic Moldova la care au participat primari din România și Republica Moldova,parlamentarii din cele două țări ,Președintele Parlamentului din Republica Moldova domnul Igor Grosu si Ministrul Mediului din România domnul Mircea Fechet.

Am am avut discuții concrete de sprijinire a Moldovei în aderarea in Uniunea Europeana. Am avut o discutie cu Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu,care m-a rugat să dăm consultanță pentru implementarea fondurile de preaderare, primarilor din Republica Moldova. De asemenea am avut o discutie cu Ministrul Mediului din România domnul Mircea Fechet referitor la proiectele pe care municipaliatea le are la acest minister si la Agentia Fondului de Mediu ,care apartine de minister, domnul ministru ne-a promis tot sprijinul din partea lui”, a spus Ion Lungu.