Primăria Dărmănești are un portofoliu de peste de zece proiecte cu fonduri europene, prin Compania Națională de Investiții sau care vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț a precizat că proiectele se află în diverse stadii de implementare. Dănuț Chidoveț a arătat că prin fonduri europene se implementează patru proiecte, el făcând referire la modernizarea unui drum în lungime de 5 kilometri și construcția unui pod, în valoare de un milion de euro, plus TVA, construcția unei aducțiuni de apă și extinderea canalizării, în valoare de 1,35 milioane de euro, plus TVA, precum și un cămin în satul Dărmănești. Chidoveț a spus că proiectul pentru cămin este finalizat în procent 99%, urmând să fie finalizat în scurt timp. De asemenea, el a spus că tot printr-un proiect european a fost construită o grădiniță în satul Măriței.

Primarul din Dărmănești a precizat că prin Compania Națională de Investiții au fost promovate șase proiecte. „Prin CNI vom construi o sală de sport în satul Măriței, cu 102 de locuri, pentru care în perioada imediat următoare va fi semnat ordinul de începere al lucrărilor. Tot prin CNI avem proiecte pentru reabilitare infrastructură afectată viituri, unde avem trei drumuri depuse, din care unul e deja la faza de licitație. Apoi mai avem și proiecte pentru construirea unui sediu nou pentru primărie, construirea bazei sportive, a unui stadion, în satul, construire și dotare bibliotecă în satul Măriței, amenajare patinoar în satul Dărmănești, precum și construirea unui dispensar medical în satul Dănila”, a mai afirmat Dănuț Chidoveț. El a amintit că anul trecut a fost implementat un proiect prin Fondul de Mediu, în valoare de 500.000 de lei, prin care au fost înlocuite 500 de lămpi de iluminat. „Anul acesta am depus alt proiect pentru schimbarea a încă 500 de lămpi și pentru amenajarea o stație de încărcare pentru patru autoturisme electrice. Vrem să facem această investiție pentru că pe viitor vom primi microbuzele electrice pentru transportul elevilor și trebuie să ne pregătim cu această stație de încărcare”, a declarat Dănuț Chidoveț.

Nu în ultimul rând, el a spus că primăria a depus spre finanțare un proiect prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru reabilitarea unui drum. Chidoveț a subliniat că tot prin acest program va fi finanțat și un proiect în valoare de 7 milioane de euro pentru aducțiunea de gaze naturale în comuna Dărmănești, pe o lungime de 70 de kilometri.