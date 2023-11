Primăria Fălticeni a finalizat un proiect european cu o valoare de 3,4 milioane de lei prin care cetățenii acestui municipiu au un acces mai facil la servicii publice eficiente și transparente. Este vorba despre proiectul „Management performant pentru Municipiul Fălticeni”, finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Creșterea Capacității Administrative. Conferința de închidere a proiectului a avut loc astăzi în prezența primarului din Fălticeni, a responsabililor pentru implementarea proiectului și a numeroși angajați ai municipalității și instituțiilor fălticenene. În deschiderea conferinței, Cătălin Coman a ținut să precizeze că acest proiect a reprezentat a doua etapă de îmbunătățire a managementului municipalității. „Acest proiect, împreună cu celelalte proiecte pe care le are municipiul Fălticeni din punct de vedere administrativ vor contribui la o relație mult mai bună cu cetățenii noștri. Vorbim de o perfecționare a aparatului de specialitate al Primăriei, cu beneficiu cert în relațiile pe care municipiul le are instituțional cu cetățenii. Și aș mai aminti aici de proiectul prin care reabilităm pe bani europeni clădirea primăriei Fălticeni, corpul principal, printr-un proiect european prin PNRR, și un alt proiect prin Agenția Fondului de Mediu privind reabilitare clădiri secundare a primăriei, corpul B, fosta Judecătorie. Iată că sunt trei proiecte importante finanțate pe programe diferite, două dintre ele pe bani europeni și unul pe fonduri guvernamentale, toate având o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. Sunt 300 de miliarde de lei vechi, bani externi care vin în bugetul municipiului Fălticeni pentru investițiile de care am amintit. Sunt convins că odată cu finalizarea tuturor acestor proiecte ceea ce ne-am propus de la început, adică o administrație eficientă, așa cum este și titlul acestui proiect, să fie într-adevăr o realitate și să ne bucurăm împreună, noi în ceea ce privește administrația locală și cetățenii municipiului Fălticeni”, a spus Coman. El a ținut să-l felicite pe managerul acestui proiect, Alexandru Ghiduc pentru finalizarea lui, precum și pe managerul proiectului din prima etapă, Maria Bulaicon.

„Închidem acest proiect cu succes și ne bucurăm că am reușit să accesăm acești bani europeni de care România are mare nevoie. Și municipiul Fălticeni se poate mândri cu încă un proiect pe bani europeni finalizat cu succes. Felicitări tuturor celor implicați, celor doi manageri, echipelor care i-au ajutat, colegilor de la consultanță și toți cei care au muncit pentru ca acest proiect să fie încheiat cu succes și să absorbim în integralitate bani europeni de care municipiul Fălticeni și România are nevoie. Și sunt convins că vom avea parte de activități mult mai eficiente de acum înainte”, a încheiat Cătălin Coman.

Fălticenenii beneficiază de acces simplificat la toate serviciile necesare într-un singur loc

La rândul său, managerul proiectului, Alexandru Ghiduc, a precizat că acest proiect a fost început cu scopul clar de a transforma și moderniza modul în care Primăria Municipiului Fălticeni interacționează cu cetățenii. „Proiectul nostru și-a propus să consolideze capacitatea instituțională și să eficientizeze activitatea la nivelul Primăriei. Am urmărit obiective specifice, precum introducerea instrumentelor de management al calității și performanței, simplificarea procedurilor administrative, și dezvoltarea competențelor personalului.

Și suntem mândri să anunțăm că am reușit să implementăm măsuri care facilitează accesul cetățenilor la servicii publice eficiente și transparente. Prin digitalizare și adaptarea procedurilor interne, am redus birocrația și am îmbunătățit calitatea serviciilor”, a spus Alexnadru Ghiduc. El a adăugat că acest proiect este o completare a unui alt proiect cu finanțare europeană, “Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Fălticeni”, care a fost finalizat cu succes anul trecut și care își dovedește deja utilitatea pentru cetățeni și primărie.

Alexandru Ghiduc a explicat că pentru proiectul finalizat astăzi, conceptul este de „one-stop shop” pentru servicii publice electronice, ceea ce permite cetățenilor acces simplificat la toate serviciile necesare într-un singur loc, 38 de servicii noi (de tip front-office), printre care se numără: Programări online pentru obținere acte de identitate, pentru transcrieri de documente de stare civilă; Raportare de incidente de pe raza municipiului, cu posibilitatea indicării pe hartă și furnizării de imagini de la fața locului; Cereri de închiriere terenuri de pe domeniul public/privat al UAT, de concesiune sau prelungire a concesiunilor, actualizări informații parcări de reședință, închirieri utilaje ale Direcției de Utilități Publice din cadrul Primăriei Fălticeni; cereri de eliberări adeverințe din registrul agricol, atestate de producător și carnet de comercializare; cereri de eliberare a certificatelor de atestare fiscală; depuneri declarații fiscale pentru stabilirea impozitului pentru terenuri, clădiri și mijloace de transport, inclusiv scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

El a spus că multe dintre aceste servicii sunt destinate atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, iar siguranța datelor transmise către primărie este asigurată de una dintre cele mai importante firme de securitate cibernetică, CertSign SA, prin folosirea celor mai moderne tehnologii, prietenoase cu mediul, de tip paperless (fără hârtii tipărite).

„Interacțiunea cu administrația publică locală poate fi evaluată online prin completarea unui chestionar de satisfacție, pentru a putea crește calitatea serviciilor. De asemenea, solicitările cetățenilor, persoane fizice și juridice, sunt procesate prin instrumente de tip back-office implementate prin acest proiect, cum ar fi: modul dispecerat, modul poliție locală, modul BI, sistem GIS, soluție pentru gestionarea și colectarea taxelor din exploatarea locurilor de parcare, soluție pentru managementul Contractelor și al Concesiunilor”, a spus managerul proiectului.