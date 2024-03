Primăria orașului Liteni împreună cu firma General Construct și un grup de parteneri au construit o casă pentru o familie cu 7 copii. Locuința a fost predată către familie astăzi în prezența primarului Tomiță Onisii și a reprezentanților firmelor care au contribuit la ridicarea ei, dar nu înainte de a fi sfințită de preotul Vasile Ruștie. ”Astăzi am participat la predarea unei locuințe pentru o familie cu 7 copiii din localitatea noastră. Pe terenul pus la dispoziție gratuit de către Consiliul Local, Primăria Liteni și firma General Construct SRL împreună cu un grup de parteneri au construit o casă de locuit cu o suprafață desfășurată de 175 mp (living, 3 dormitoare, bucătărie, hol și două băi –totul mobilat și utilat), cameră tehnică cu centrală și anexe. Locuința a fost racordată la utilități (curent electric, apă și canalizare). La slujba de sfințire oficiată de preot Vasile Ruștie, au participat familia beneficiară și reprezentanți ai firmelor care au contribuit la realizarea locuinței. Mulțumim tuturor celor ce au contribuit la realizarea acestui obiectiv în special firmei SC General Construct SRL și colaboratorilor care au făcut o mare bucurie pentru această familie”, a declarat Tomiță Onisii.

